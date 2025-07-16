Ağır hasta tutukluya hücre dayatması

Haber Merkezi

Ağır hasta tutuklu Emin Gurban'ın farklı bir koğuşa sevk edilme talebi ‘‘cezaevinde temsilcilik’’ yaptığı iddiasıyla reddedildi. MA’nın haberine göre, Konya Ereğli Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan ağır hasta tutuklu Gurban’ın avukatlardan edinilen bilgilere göre; Gurban, boyun damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle 2 ay önce anjiyo geçirdi ve boynuna stent takıldı.

Gurban’ın cezaevi yönetimi tarafından ilaçlarını kamera karşısında içmeye zorlandığı ve bu uygulamanın her gün tekrarlandığı belirtildi. Gurban’ın bu uygulama nedeniyle ilaçlarını almayı reddettiği ifade edildi.

Ayrıca Gurban'ın ağır sağlık sorunlarına rağmen tek kişilik hücrede tutulduğu ve 3 kişilik odaya geçme talebinin ‘‘ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü’’ olması gerekçesiyle reddedildiği kaydedildi. Gurban'ın son yaptığı başvurunun ise, daha önce tutulduğu Ereğli Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde ‘‘cezaevi temsilcisi’’ olduğu iddiasıyla reddedildiği belirtildi.