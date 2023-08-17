Ağır işe rağmen hiç zam yapılmadı

İrem Tunç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ’de çalışan DİSK’e bağlı Birleşik Tarım-Orman Sendikası (BTO-SEN) üyesi işçilerinin ücret ve çalışma koşullarının düzeltilmesi başlattığı eylem sürüyor.

İBB’nin Saraçhane’deki binasının önünde eylemde olan işçiler, diğer belediye çalışanlarıyla aynı haklara sahip olmak istiyor.

Eylemdeki işçilerden Nihat Odabaş, asgari ücretle çalıştıklarını belirtirken İstanbul’daki kira fiyatlarını hatırlattı: “Toplu iş sözleşmesi istiyoruz. Diğer iştiraklerde 25 bin liraya kadar maaş veriliyor. Bizlere hiç zam yapılmadı ve ağır işler yapıyoruz. Hak ettiğimiz mesaiyi de alamıyoruz. Asgari ücretle geçinemiyoruz. Bu nedenle greve çıktık. Maaşlarına zam yapılmasını ve toplu sözleşme hakkımızı istiyoruz. İnsan yerine konulmak istiyoruz.” Şirketin kendilerini mesajla tehdit ettiğini belirten Odabaş, “İşe 2 gündür gelmediniz, diye mesaj gönderdiler, korkutmaya çalışıyorlar ama hakkımızı almadan gitmeyeceğiz” dedi.