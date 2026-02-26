Ağır metaller gıda zincirinde

Yapılan araştırmalar, başta kurşun ve kadmiyum olmak üzere ağır metallerin endüstriyel bölgelerde, trafik yoğun alanlarda ve bazı tarım arazilerinde sınırların üzerine çıktığını gösteriyor. 2025’te Science dergisinde yayımlanan küresel toprak kirliliği çalışması da Türkiye için endişe verici bulgular içeriyor. Uzmanlar uyarıyor: "Toprak kirliliği yalnızca çevresel sorun değil, halk sağlığı meselesi. Artan ağır metal birikimi, özellikle çocuklarda sinir sistemi üzerinde kalıcı hasara, öğrenme ve hafıza sorunlarına yol açabiliyor. Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını bozabiliyor, kemik sağlığını zayıflatıyor, kalp-damar hastalıkları riskini artırıyor ve bazı kanser türleriyle ilişkili olabiliyor."

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Uğur Toprak, ağır metallerin toprakta uzun süre kaldığını ve kolay biriktiğini söyledi. Uğur “Kurşun, kadmiyum, arsenik, cıva, krom, çinko, bakır ve nikel sadece toprakta kalmaz. Köklerle sebzelere, meradaki otlarla hayvanlara, süt ve ete geçer. Yeraltı sularıyla da içme suyumuza karışır" dedi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın da bu metallerin toprak tuzluluğu ve asitlenmeyle bağlantılı olduğunu, aşırı gübre kullanımının birikimi hızlandırdığını söyleyen Uğur, topraktaki ağır metallerin birikiminde en önemli kaynakların endüstriyel faaliyetler, madencilik, metal eriyikleri, atmosferik çökelme, fosil yakıt yanması, atık su sulaması, arıtılmamış kanalizasyon, gübreler ve pestisitler olduğu anlattı. Toprak, şöyle devam etti:

“Türkiye’de Ergene Havzası, Hatay’da özellikle deprem sonrası enkaz atıkları nedeniyle, Kütahya-Altıntaş ovası, Mersin-Fındıkpınarı ve santral çevreleri gibi alanlar riskli bölgeler olarak anılıyor. Ergene Nehri gibi kirli suların sulamada kullanıldığı bölgelerde ağır metal birikiminin yüksek. Madencilik bölgelerinde siyanür ve ağır metal sızıntılarını mevcut. Özellikle fosforlu gübre kullanılan ovalarda sıkça görülüyor. Midye bu konuda oldukça riskli bir gıda. Deprem bölgelerinde ve termik santral çevresinde ağır metal kirliliği arttı."

HASTALIKLAR ARTIYOR

Topraktaki ağır metal birikiminin temel nedeninin ekolojik dengeyi gözetmeyen politikalar olduğunu vurgulayan Toprak, “Endüstriyel atıklar, yanlış sulama (kirli su), aşırı kimyasal gübre/pestisit kullanımı, madencilik sızıntıları ve erozyon başlıca sebepler. Kimyevi gübreler toprak biyoçeşitliliğini yok ediyor ve ağır metallerin birikmesini artırıyor. Kirli su kullanımı da tarım ürünlerini zehirliyor. Uzun vadedeki etkileri ise toprağın verimsizleşmesi, gıda zinciriyle hayvan/insanlara geçerek gıda güvenliğinin tamamen yitirilmesi ve tedavi edilemez kronik hastalıkların yaygınlaşması. Ağır metaller insan vücudunda çeşitli organ ve sistemlerde kronik hasarlara yol açabilir. Bazı ağır metaller kanser riskini de artırabilir" dedi.

∗∗∗

ANALİZLER PAYLAŞILMALI

Toprak, yapılması gerekenleri şöyle özetledi:

• Devlet toprak analizlerini düzenli yapıp kamuoyuyla paylaşmalı.

• Ağır metal izleme ve ölçüm programları zorunlu olmalı.

• Riskli alan yönetimi ve öncelikli müdahale politikaları geliştirilmeli.

• Gübre ve pestisit kullanımını azaltılmalı, organik ve sürdürülebilir üretim teşvik edilmeli.

Maden projelerine ve kirli sanayi tesislerine karşı duran sivil toplum hareketleri desteklenmeli.

∗∗∗

1,4 MİLYAR KİŞİ RİSKLİ BÖLGELERDE

2025’te Science dergisinde yayımlanan “küresel toprak kirliliği” araştırması, yaklaşık 796 bin toprak numunesinin incelenmesiyle hazırlandı. Çalışmada arsenik, kadmiyum, kobalt, krom, bakır, nikel ve kurşun gibi zehirli ağır metallerin dünya genelindeki dağılımı analiz edildi. Araştırmaya göre dünya genelindeki tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 14–17’si, en az bir ağır metal açısından güvenli eşik değerleri aşıyor. Bu durumun, 1 ila 1,4 milyar insanın yaşadığı bölgelerde insan sağlığı ve ekosistem üzerinde ciddi riskler yarattığı belirtildi.