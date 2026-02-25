Ağır sanayi işçilerine "sahte rapor" iddiası

Türkiye’de iş cinayetleriyle sık sık gündeme gelen Tuzla tersaneleri, bu kez ağır sanayi işçilerinin sağlığını doğrudan ilgilendiren zincirleme “sahte sağlık raporu” iddialarıyla gündemde.

Yetkisi bulunmadığı halde “iş görür” raporu düzenlediği, sahte imza ve kaşe kullandığı öne sürülen bazı Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) hakkında başlatılan idari ve adli süreç savcılığa taşındı.

HEKİM FARK ETTİ

İstanbul, Kocaeli ve Yalova’yı kapsayan dosya, bir hekimin kendi adına düzenlenmiş sahte bir sağlık raporunu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. C.U., daha önce hiç muayene etmediği bir kişi adına kendi imzası ve kaşesi kullanılarak “çalışabilir” raporu düzenlendiğini tespit etti. Bunun üzerine hem idari hem adli süreci başlatan C.U., yetkisiz OSGB’ler hakkında İl Sağlık Müdürlüklerine ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurdu.

Başvurularda, kendisiyle herhangi bir sözleşmesi bulunmayan OSGB’lerin göz raporu düzenlediği; bu raporlarda hekim kaşesi ve imzasının rızası dışında kullanıldığı ifade edildi.

"UZMAN OLMADAN HEKİM KAŞESİ" İDDİASI

Gazeteci Meral Danyıldız’ın haberine göre başvuru dilekçelerinde, Tuzla İçmeler’de bir OSGB’nin muayenesi yapılmamış işçilere sağlık raporu düzenlediği iddia edildi. Mevzuata göre hekim tarafından verilmesi gereken ve ortalama bin 800 TL olan raporların, doktor çalıştırılmadan “daha uygun fiyatla ve hızlı şekilde” hazırlandığı öne sürüldü.

Şikâyetlerde ayrıca ruhsatlı bazı OSGB’lerin de bünyesinde ilgili uzman bulunmadığı halde uzman hekim kaşesiyle rapor düzenlediği iddiası yer aldı.

DENETİMLER YAPILDI

Şikâyetler üzerine İstanbul Tuzla, Kocaeli Darıca ve Yalova Altınova’daki OSGB’lerde denetim başlatıldı. Yalova İl Sağlık Müdürlüğü’nün İsglab OSGB hakkında gerçekleştirdiği denetimde eksiklik ve uygunsuzluklar tespit edildi. 26 Mayıs 2025 tarihli resmi yazıda bu uygunsuzlukların adli mercilere bildirildiği kaydedildi.

Op. Dr. C.U. tarafından 29 Nisan 2025’te Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, OSGB’nin ruhsatsız sağlık hizmeti verdiği, göz raporu düzenlediği ve hekim kaşesini rıza dışında kullandığı belirtilerek TCK 207 özel belgede sahtecilik kapsamında kamu davası açılması talep edildi.

Dilekçede “tespit edilecek diğer şüpheliler” ifadesiyle soruşturmanın genişletilmesi istendi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Tuzla İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden bir yetkili, olayın aylar önce savcılığa intikal ettiğini, dosyada “herhangi bir kusur veya ihmale rastlanmadığını” belirtti. Yetkili ayrıca benzer bir şikâyetle ilgili olarak savcılığın “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verdiğini aktardı.