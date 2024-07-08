Ağır yaralanan işçi 62 gün sonra öldü

Emek Servisi

Sakarya'da orman işletme deposundaki damgalama tankında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerden Faik Yarımbaş tedavi gördüğü hastanede 62 gün sonra hayatını kaybetti. Olay, 6 Mayıs'ta saat 13.30 sıralarında Akyazı ilçesindeki Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü deposunda meydana geldi. Ağaçlara damgalama yapmak için kullanılan boyanın bulunduğu tankta, patlama oldu.

Patlama sırasında tankın yakınındaki işçiler Faik Yarımbaş, Selçuk Yılmaz ve Abdülkadir T. yaralandı. Vücudunun yüzde 65'inde yanıklar olan Selçuk Yılmaz, olaydan 8 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 62 gündür tedavi gören Faik Yarımbaş da yaşam savaşını kaybetti.