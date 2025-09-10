Ağıralioğlu: CHP'nin tavrı sokakları daha kriminal hale getirebilir endişesi taşıyoruz

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ağıralioğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına ilişkin tartışmaların her geçen gün farklı bir mecraya evrildiğini söyledi.

Seçmenin sandığa küstürülmemesi gerektiğini belirten Ağıralioğlu, "CHP'nin 'Kanun böyledir, adil değildir, uymuyorum' tavrı da sokakları daha kriminal hale getirebilir endişesi taşıyoruz. Muhalefet, iktidarın keyfiliğine itirazda ilkeli, ölçülü yerde durmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

"Ahlaki üstünlüğü kaybetmemek zorundadır" diyen Ağıralioğlu, şunları söyledi: "Biz, iktidarı keyfi uygulamalarıyla tenkit ediyorsak bu keyfiliğin karşısında hukukla durmak zorundayız. O yüzden kanunsuzluk varsa bununla mücadeleyi yasal zeminde yapmak hassasiyetimiz vardır."