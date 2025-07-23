Ağıralioğlu'ndan eski dostlara: "Bizim de 50 milyon dolar alıp seçmeni satacağımızı düşünüyorlar"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’yı 21 Haziran'da ziyaret etti.

1 saat süren ziyarete ilişkin ayrıntılar Fatih Altaylı'nın aynı isimli Youtube kanalında aktarıldı. AKP tarafından desteklendiğine yönelik iddialara ilişkin soruya yanıt veren Ağıralioğlu'nun şunları söylediği aktarıldı:

"Bu bize Sinan Oğan ve Meral Akşener'in bıraktığı bir leke. Onlar yüzünden herkeste bu kaygı var, haklılar. Bizim de 50 milyon dolar alıp seçmeni satacağımızı düşünüyorlar. Peki şunu soruyorum: Sizce AKP bugüne kadar beni hiç davet etmedi mi, gittim mi?

2023'ü düşünün. Ben İYİ Parti'den niye koptum? Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecekler diye. Peki Kılıçdaroğlu AKP'nin istediği aday değil miydi? AKP'nin adamı olsam Kılıçdaroğlu aday yapılmasın diye partiden ayrılma pahasına mücadele eder miydim? Ben AKP'ye yaklaşmam. Çünkü bilirim ki gölgeye sığınanın gölgesi olmaz."