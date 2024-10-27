Ağıralioğlu, partisinin tanıtım toplantısını yarın gerçekleştirecek

2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklayarak İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun parti kurma girişiminde sona gelindi.

Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Ağıralioğlu, "Yarın saat 13.00'te ATO Congresium/Ankara'da kuruluş çalışmalarını tamamladığımız Partimizin tanıtım toplantısına "Ben Varım!" diyen herkesi bekliyoruz" dedi.

27. Dönem İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu şu açıklamayı yaptı:

"Milletinin aydınlık ufkuna emeğini vermek, alınterini dökmek için "Biz Varız!" diyerek memleketin dört bir yanından gelen kurucular kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Yarın saat 13.00'te ATO Congresium/Ankara'da kuruluş çalışmalarını tamamladığımız Partimizin tanıtım toplantısına "Ben Varım!" diyen herkesi bekliyoruz."

Milletinin aydınlık ufkuna emeğini vermek, alınterini dökmek için "Biz Varız!" diyerek memleketin dört bir yanından gelen kurucular kurulu üyelerimizle bir araya geldik.



Yarın saat 13.00'te ATO Congresium/Ankara'da kuruluş çalışmalarını tamamladığımız Partimizin tanıtım… pic.twitter.com/m4PjgEOo8P — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) October 27, 2024

PARTİNİN İSMİ VE AMBLEMİYLE İLGİLİ NE BİLİNİYOR?

Habertürk'te yer alan habere göre; partinin İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 40'tan fazla ilin teşkilatlanmasının tamamlandığı öğrenildi. Partinin logosunda ise anahtar simgesi yer alacak. Programında “ahlak, akıl, adalet” temalarına vurgu yapılacak olan partinin isminin de "Anahtar Parti" olduğu haberde verilen detaylar arasında.