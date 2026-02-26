Ağırlığı artıyor: Alman savunmasında "İsrail" dönemi

Alman donanmasının İsrail ve Alman şirketlerinin ortak yapımı olan tam otonom insansız denizaltı BlueWhale’i (Mavi Balina) teslim aldığı bildirildi.

Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) tarafından yapılan açıklamaya göre, TKMS ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi (IAI) tarafından ortaklaşa geliştirilen tam otonom insansız denizaltı, Almanya'nın kuzeyindeki Eckernförde deniz üssünde düzenlenen törenle Alman donanmasına teslim edildi.

Teslim törenine, Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Jens Plötner ve Alman Donanma Komutanı Koramiral Jan Christian Kaack başta olmak üzere, üst düzey askeri ve bürokratik yetkililer katıldı.

SAVUNMA KONSEPTİNDE STRATEJİK DEĞİŞİM

Almanya’nın "Kurs Marine 2035+" vizyonu doğrultusunda envantere giren BlueWhale, su altı savunma konseptinde stratejik bir değişimi temsil ediyor.

Sadece bir araç değil, aynı zamanda insanlı platformların sensör kapasitesini kilometrelerce öteye taşıyan bir kuvvet çarpanı olarak tasarlanan insansız denizaltı, otonom yapısıyla uzun süre kesintisiz görev yapabiliyor.

BlueWhale, operasyonel yetkinliğini kanıtlamak için dünyanın en karmaşık deniz sahalarından biri olan Baltık Denizi’nde zorlu bir test sürecinden geçti.

TKMS'nin iştiraki Atlas Elektronik tarafından geliştirilen gelişmiş sonar sistemleriyle donatılan araç; su altı ve su üstü hedeflerin tespiti, akustik veri toplama ve deniz tabanındaki mayınların konumlandırılması gibi kritik görevleri tek başına üstlenebiliyor.

Söz konusu otonom denizaltının jeopolitik risklerin arttığı bir zamanda Almanya’nın deniz sınırlarını ve kritik altyapılarını koruma kabiliyetini artırması bekleniyor..

ALMANYA'NIN SAVUNMASINDA "İSRAİL" AĞIRLIĞI

Öte yandan, Almanya ile İsrail arasındaki savunma işbirliği, su altı sistemlerinin yanı sıra hava savunma alanında da stratejik yatırımlarla derinleşiyor.

Berlin yönetimi, Aralık 2025’te İsrail yapımı Arrow 3 anti-balistik füze savunma sistemi için halihazırdaki sözleşmesini 3,1 milyar dolarlık ek bir genişletme paketiyle onaylamıştı. Bu paketle birlikte, iki ülke arasındaki toplam savunma tedariki yaklaşık 6,7 milyar dolara ulaştı. İsrail Savunma Bakanlığı ise bu devasa tutarın "İsrail tarihinin en büyük savunma ihracat anlaşması" olduğunu vurgulamıştı.

ABD desteğiyle geliştirilen ve İsrail savunma sanayisinin amiral gemisi olarak nitelendirilen bu sistem, Almanya’nın Avrupa genelindeki füze savunma mimarisinde merkezi bir rol oynuyor.