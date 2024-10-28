Ağız gargarası kullananlar dikkat: Hipertansiyon uyarısı

Ağız sağlığı ve cerrahi müdahalelerden sonra sıklıkla kullanılan ağız gargaralarının düzenli ve uzun süreli kullanımının hipertansiyonu artırabileceği belirtildi.

Periodontist Dr. Çağdaş Çağlar Laçin, AA'ya yaptığı açıklamada, ağız bakımının aksatılmasının kalp sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olabileceğini söyledi.

Laçin, gargaraların doğru kullanıldığında ciddi ve etkili sonuçlar verdiğine dikkati çekerek, 2023 yılında yayınlanan bir çalışmanın bazı gargaraların uzun süreli kullanımının olumsuz etkilerini ortaya koyduğunu, aslında bundan önce de benzer sonuçlar gösteren çalışmaların olduğunu belirtti.

HİPERTANSİYONUN YÜKSELDİĞİ GÖRÜLÜYOR

Dr. Laçin, bazı gargaraların uzun yıllar düzenli kullanılması durumunda hipertansiyon üzerinde olumsuz etkileri olabildiğini, özellikle 40-60 yaş arasındaki bireylerde bu etkilerin daha belirgin hale geldiğini vurgulayarak, "Basit ya da başlangıç seviyesinde bir tansiyon durumu varsa buna 'non-dipper tansiyon' diyorlar. Yani düşük seviyeli bir hipertansiyon. Bu gargaraların düzenli kullanımıyla bu düşük seviyeli hipertansiyonun yükseldiği görülüyor" diye konuştu.

Gargaraların düzenli kullanımının ağızdaki bazı bakterilerin azalmasına neden olduğunu, bunların nitrik oksit adı verilen bir bileşiği salgıladığını anlatan Laçin, bunun tansiyonu düzenlediğini söyledi.

Dr. Laçin, "Bu bakteriler nitrik oksit salgılar ve bu bileşik kana karışarak damarların genişlemesini sağlar, tansiyonu düzenler. Ancak bu bakteriler ciddi oranda azaldığında, nitrik oksit miktarı da düşer ve bu durum hipertansiyonun yükselmesine yol açar" bilgisini verdi.

Bu yüzden ağız gargaralarının doktor kontrolü dışında düzenli kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Laçin, ağız bakımının kalp sağlığı üzerinde de önemli etkilerinin olduğunu bildirdi.