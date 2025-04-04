Ağları müsilajla kaplanan balıkçılar, avlanamadan geri döndü

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'dan tekneleriyle açılan balıkçılar, deniz dibinde etkili olan müsilaj ağları kaplayınca avlanmadan geri döndü.

Marmara Denizi'nde 2021 yılında görülen müsilaj, son dönemde yeniden gündeme geldi. Tekneleriyle denize açılan balıkçıların ağlarına yapışan müsilaj hem ağlara hem de sudaki ekosisteme zarar veriyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde avlanmak için Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağları müsilajla kaplandı. Kullanamadıkları ağlarını toplayan balıkçılar, avlanamadan geri döndü. Müsilaj nedeniyle zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren balıkçılar, ağlar ve teknelerini temizledi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara Denizi'nde son 15 gündün müsilajın daha da etkili olduğunu söyledi. Pehlivanoğlu, "Marmara Denizi'nde müsilaj dediğimiz çamurla karşı karşıyayız. Balıkçı arkadaşlarımız müsilaj nedeniyle sıkıntılar yaşıyorlar. Gırgır dediğimiz büyük balıkçı arkadaşlarımız yaklaşık bir hafta önce erken paydos etmek zorunda kaldılar. İnşallah havalarında ısınmasıyla Marmara'yı terk etmesini diliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. (DHA)

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