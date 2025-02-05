Agnieszka Korneluk kimdir? Korneluk kaç yaşında ve nereli? Korneluk'un kariyeri ve başarıları

Fenerbahçe Medicana, 2025-2026 sezonu için Agnieszka Korneluk ile anlaşmaya vardı. Peki Agnieszka Korneluk kimdir? Kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor? Korneluk'un başarıları neler? Voleybolun yıldız ismi Korneluk hakkındaki tüm detaylara bakalım:

Agnieszka Korneluk, 17 Ekim 1994 tarihinde Polonya'nın Poznań kentinde doğmuştur. 29 yaşında olan başarılı voleybolcu, orta oyuncu (orta blokçu) pozisyonunda forma giymektedir. 2,00 metre boyundaki Korneluk, 328 cm smaç yüksekliği ve 295 cm blok yüksekliği ile dikkat çekmektedir.

AGNİESZKA KORNELUK'UN KARİYERİ VE OYNADIĞI TAKIMLAR

Agnieszka Korneluk, voleybola 2005 yılında KS Energetyk Poznań takımında başlamıştır. Kariyeri boyunca hem Polonya'da hem de uluslararası arenada başarılı kulüplerde forma giymiştir. Korneluk'un forma giydiği takımlar şunlardır:

2005-2011 – KS Energetyk Poznań

– KS Energetyk Poznań 2011-2013 – SMS PZPS Sosnowiec

– SMS PZPS Sosnowiec 2013-2018 – Impel Wrocław

– Impel Wrocław 2018-2019 – Grot Budowlani Łódź

– Grot Budowlani Łódź 2019-2020 – Pomì Casalmaggiore (İtalya)

– Pomì Casalmaggiore (İtalya) 2020-2021 – Savino Del Bene Scandicci (İtalya)

– Savino Del Bene Scandicci (İtalya) 2020-2024 – Grupa Azoty Chemik Police (Polonya)

– Grupa Azoty Chemik Police (Polonya) 2024-Günümüz – KS DevelopRes Rzeszów (Polonya)

MİLLİ TAKIM KARİYERİ VE ULUSLARARASI BAŞARILARI

Agnieszka Korneluk, 2013 yılından itibaren Polonya Kadın Milli Voleybol Takımı' nda forma giymektedir. Uluslararası turnuvalarda sergilediği performansla birçok ödül kazanarak kendisini kanıtlamıştır. İşte milli takımla elde ettiği başarılardan bazıları:

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası – "En İyi Orta Oyuncu"

– "En İyi Orta Oyuncu" 2019 Montreux Volley Masters – "En İyi Orta Oyuncu"

– "En İyi Orta Oyuncu" 2024 FIVB Milletler Ligi – "En İyi Orta Oyuncu"

Polonya milli takımının savunmadaki en kritik isimlerinden biri olan Korneluk, bloğuyla rakiplerine geçit vermeyen oyuncular arasında yer almaktadır.

KORNELUK FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE OYNADIĞI POZİSYON

Agnieszka Korneluk, orta oyuncu (middle blocker) pozisyonunda oynayan fiziksel olarak çok öne çıkan bir sporcudur. Sahadaki avantajları şunlardır:

Boyu: 2,00 metre

2,00 metre Kilosu: 88 kg

88 kg Smaç Yüksekliği: 328 cm

328 cm Blok Yüksekliği: 295 cm

Korneluk fiziksel özellikleri sayesinde hem hücumda hem de savunmada takımına önemli katkılar sağlamaktadır.

AGNİESZKA KORNELUK’UN VOLEYBOL TARZI VE OYUN STİLİ

Agnieszka Korneluk, rakip takımın sıkça zorlandığı bir savunma oyuncusudur. Blok yüksekliği sayesinde rakiplerin çok sayıda smaçını durdurabilmekte ve hücumda da etkili sayılar ücretebilmektedir. Hızlı reaksiyonları ve saha içinde yer tutma becerisi, onu dünya çapında tanınan bir orta oyuncu yapmıştır.