Agora Sanat Köyü’nde müziğe yolculuk: 5 günlük Caz Kampı

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Caz Kampı, 26–30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale Ezine’deki Agora Sanat Köyü’nde caz tutkunlarını bir araya getirecek.

İlk kez 2017’de Bodrum’da başlayan, pandemi döneminde çevrimiçi formata taşınan ve 2022’den bu yana Ezine’de düzenlenen kamp; amatör ve profesyonel müzisyenleri beş gün boyunca yoğun dersler, atölyeler ve konserlerle buluşturacak.

USTA İSİMLER EĞİTMEN KADROSUNDA

2025 kadrosunda Türkiye caz sahnesinin güçlü vokalleri Ece Göksu ve Sibel Köse vokal dersleri verecek. Gitar ve caz teorisinde Eylül Biçer, piyano ve kompozisyonda Ercüment Orkut, kontrbas ve caz tarihinde Volkan Topakoğlu, saksafon, klarnet ve doğaçlamada Tamer Temel, davulda ise her sene olduğu gibi Berke Özgümüş yer alıyor.

Katılımcılar bireysel enstrüman/vokal çalışmalarının yanı sıra ensemble dersleri, caz tarihi ve teorisi oturumları, doğaçlama ve ritim atölyeleriyle kapsamlı bir programdan geçecek.

JAM SESSION’LAR VE FİNAL KONSERİ

Kampın en heyecanla beklenen bölümü ise her akşam Agora Sanat Köyü’nün açık hava sahnesinde yapılacak jam session’lar olacak. Katılımcılar, eğitmenlerle birlikte sahnede doğaçlama yapma imkânı bulacak.

30 Ağustos akşamı ise kamp, katılımcıların beş gün boyunca öğrendiklerini sahneleyecekleri büyük final konseri ile sona erecek.

Caz Kampı, yaştan ve seviyeden bağımsız olarak caz müziğini öğrenmek, deneyimlemek ve paylaşmak isteyen herkese açık. Detaylı bilgi ve kayıt için iletişim: info@cazkampi.com veya +90 555 032 80 80