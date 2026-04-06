Agos 30 yaşında

HABER MERKEZİ

Türkçe-Ermenice haftalık yayımlanan gazete Agos 30 yaşını kutluyor. Cumhuriyet döneminin Türkçe-Ermenice olarak yayımlanan ilk gazetesi Agos’un ilk sayısı 30 yıl önce, 5 Nisan 1996’da yayımlandı.

Ermenice “içine fidenin dikildiği çukur" anlamına gelen Agos’un kurucuları arasında Hrant Dink, Harutyun Şeşetyan, Anna Turay yer aldı. Hrant Dink gazetenin genel yayın yönetmeni oldu.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de suikastle öldürüldü. Dink’in ardından sırasıyla Etyen Mahçupyan, Rober Koptaş ve Yetvart Danzikyan yayın yönetmenliği görevini üstlendi.

Agos Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan 30’uncu yıllarını “Sanat ve zanaat zaman zaman karıştırılır. Hayır biz sanatçı değildik, zanaatkârdık. Köklü basın geleneğimizi yaşatan zanaatkârlar. Gözlüklerimizi takıp, masaya eğilip elimizdeki hammaddeyi hep birlikte işliyorduk. Böyle böyle 30 yılı doldurduk. Hrant Dink’i aramızdan aldılar, ama vazgeçmedik. Vazgeçmeyenlere selâm olsun” diyerek kutladı.