Agos gazetesi, Baskın Oran’ın yazısı için özür diledi

Baskın Oran, bugünkü yazısında kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullanmıştı. Yazıda, “Bikinilerin alt parçasının kaybolmaya doğru gidiyor oluşu. Özellikle, arkadan bakınca. Geliyor, arkadan ortaya gelince bir “ip”e dönüşüyor, şeftaliyi ikiye bölüyor. Endamı müsait hatunlar için tamam da, olmayanlar için söylüyorum, biz İzmir’de çocukluğumuzda buna “gemeteri” derdik, ne cesaret be birader!” gibi sözler sarf etmişti.

Oran’ın yazısı sosyal medyada birçok yurttaşın tepkisini çekti. Akşam saatlerinde ise Agos gazetesinden resmi açıklama geldi.

Agos’un açıklamasında, yazının siteden kaldırıldığı belirtilerek özür dilendi. Yazının, “editöryal süreçlerde yaşanan bir aksaklığın sonucu” olarak yayınlandığı belirtildi:

“Sevgili okurlarımız, 11 Eylül 2025 tarihinde web sitemizde yayımlanan "Bu rezil kargaşada ne yazayım, Bodrum yazayım bari" başlıklı köşe yazısında yer alan ifadelerle ilgili olarak özür dileriz. Söz konusu yazıda kadınların bedenlerine ve tercihlerine yönelik kullanılan dili onaylamamız mümkün değildir. Bu yazının yayımlanması, editöryal süreçlerimizde yaşanan bir aksaklığın sonucudur. Söz konusu yazı sitemizden kaldırılmıştır. Tüm haberlerimizi her zamankinden daha titiz bir editöryal denetimden geçirmeye gayret edeceğimizden emin olabilirsiniz. Tekrar özür diliyor ve tepkileriniz için teşekkür ediyoruz.”