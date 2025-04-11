Ağrı Belediye Başkanı kim? Ağrı Belediye Başkanı hangi partiden? (2025 güncel)

Ağrı Belediye Başkanı'nın kim olduğu sorusu sıklıkla merak ediliyor. Ağrı'daki belediye başkanlarına, nereli olduklarına ve Ağrı 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına bakalım:

AĞRI BELEDİYE BAŞKANI KİM VE NERELİ?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ağrı'yı DEM Parti kazanmıştır ve DEM Parti'de eş başkanlık sistemi vardır. 31 Mart seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu listesinde Dem Parti'nin adayı Hazal Aras olmuş ve seçimi kazanmıştır. Hazal Aras, 1975 yılında Ağrı'da doğmuştur. Bir diğer Eş Başkan ise DEM Partili Memet Akkuş'tur.

31 MART 2024 AĞRI SEÇİM SONUCU

31 Mart 2024 Ağrı yerel seçimlerinde DEM Parti'nin adayı Hazal Aras, oyların yüzde 51.06'sını alarak belediye başkanı seçilmiştir. AKP'nin adayı Mehmet Salih aydın oyların yüzde 33.7'sini alarak ikinci, Yeniden Refah Partisi adayı Mehmetşafi Erim ise oyların yüzde 4.71'ini alarak üçüncü sırada kalmıştır.