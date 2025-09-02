Ağrı'da 14 yaşındaki çocuk kayıp: Arama çalışması başlatıldı
Ağrı'da dün kaybolan ve çobanlık yaptığı öğrenilen 14 yaşındaki Yunus Kerici için arama çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA
Ağrı'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 14 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.
İl merkezine bağlı Kocataş köyünde çobanlık yapan Yunus Kerici'den haber alamayan yakınları, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri, bölgede dedektör köpeklerle arama kurtarma çalışması başlattı.
AFAD ekipleri, Yazıcı Barajı'nın kıyısında ve su yüzeyinde botlarla çalışma yürüttü.