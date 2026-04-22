Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ağrı Patnos'ta saat 17.17'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

  • 22.04.2026 17:28
  • Güncelleme: 22.04.2026 17:31
Kaynak: Haber Merkezi
Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ağrı'nın Patnos ilçesinde saat 17.17'de 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13.43 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

