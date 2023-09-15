Ağrı'da adreslerinde çok sayıda silah ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 3 adreste 32 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 34 av tüfeği ve 4 bin 726 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), ekiplerince, kurusıkı silahları çeşitli yöntemlerle ateşli silah haline getirerek piyasaya sürdüğü ve bu şekilde haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Patnos ilçesinde 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 32 ruhsatsız tabanca, kurusıkı silahları açmaya yarayan çeşitli aletler, 2 kurusıkı tabanca, 34 av tüfeği ve 4 bin 726 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.