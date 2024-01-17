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Ağrı'da asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı

Ajans Haberleri
  • 17.01.2024 12:35
  • Giriş: 17.01.2024 12:35
  • Güncelleme: 17.01.2024 12:35
Kaynak: AA
Ağrı'da asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı

 Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı.

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Mertoğlu Pasajı'nda 14 yaşındaki Nurullah Güneş, asansör boşluğuna düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, buradaki ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanedeki tedavisi süren Güneş'in, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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