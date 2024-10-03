Ağrı'da askeri araç devrildi: 1 ölü
Iğdır'da konuşlu 5. Hudut Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu i Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş yaşamını yitirdi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Aşağıkaraaşık Köyü'nde oturan ailesini yasa boğarken, şehit evine Türk bayrakları asıldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Ağrı Valisi Mustafa Koç “Doğubayazıt ilçemizde meydana gelen araç kazasında şehit olan Iğdır'da konuşlu 5. Hudut Tugay Komutanlığında görevli kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş’e; Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.