Ağrı'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Adem K. idaresindeki 06 YA 4244 plakalı otomobil, Eleşkirt ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 3 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü ile Nursel K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla kara yolunda trafik normale döndü.