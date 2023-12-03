Ağrı'da bekçi çalıştığı şantiyede ölü bulundu
Kaynak: AA
Ağrı'nın Hamur ilçesinde inşaat şantiyesinde bekçi olarak görev yapan bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Şantiyeye gelen işçiler, bekçi olarak görev yapan 52 yaşındaki Mehmet P'nin kulübede hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde Mehmet P'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Mehmet P'nin cenazesi, otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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