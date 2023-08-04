Ağrı'da bir kişi ölü olarak bulundu
Kaynak: AA
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu.
İlçe merkezi İshak Paşa Sarayı yolu üzerinde B.D'nin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, B.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
B.D'nin cenazesi, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Silahla vurulduğu belirlenen B.D'nin ölümüne ilişkin Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.