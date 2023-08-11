Ağrı'da çıkan yangında gezgin arıcının kovanlarının büyük bölümü zarar gördü
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde çıkan yangında gezgin arıcının kovanlarının büyük bölümü yandı, binlerce arı öldü.
İlçeye bağlı Akyemiş köyü Dermo mezrasındaki boş arazide yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, arı kovanlarının bulunduğu alana sıçradı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında Ordulu gezgin arıcı Osman Yılmaz'a ait yaklaşık 700 kovanın büyük bölümü yandı, binlerce arı öldü.