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Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 07.07.2024 15:13
  • Giriş: 07.07.2024 15:13
  • Güncelleme: 07.07.2024 15:13
Kaynak: AA
Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 23 AAL 470 plakalı hafif ticari araç, Doğubayazıt-Çaldıran kara yolu Somkaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü M.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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