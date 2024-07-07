Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 23 AAL 470 plakalı hafif ticari araç, Doğubayazıt-Çaldıran kara yolu Somkaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü M.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.