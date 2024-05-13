Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Çarpışma sonucu 1'i bebek 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

V.Y'nin kullandığı hafif ticari araç, Ağrı-Erzurum kara yolunun Eleşkirt ilçesindeki Sarıcan köyü mevkisinde C.Ü. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçlarda sıkışan yaralı 6 kişiyi kurtardı, 1 yaşındaki A.A'nın ise kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A. ise burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.