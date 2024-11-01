Ağrı'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

Ağrı'da, yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

M.B. idaresindeki hafif ticari araç, Abide Mahallesi Erzurum Caddesi Bey Sitesi mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Berat Ensar Akagündüz'e çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ise polislerce gözaltına alındı.