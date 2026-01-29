Ağrı'da hekime ve hemşireye darp!

HABER MERKEZİ

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Meteoroloji Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan bir aile hekimi ve hemşire, hasta yakını tarafından darp edildi. Saldırı sonrası darp raporu alan hekim ve hemşire, saldırgan hakkında şikâyetçi oldu.

Olay önceki gün yaşandı. ASM'ye gelen hasta yakını, önce hemşireye yönelik hakeretlerde bulundu. Tüm uyarılara rağmen tutumunu sürdüren şahıs, bu kez duruma müdahale eden aile hekiminin boğazını sıktı, yumruk attı. Saldırı sonrası hekimin acil servise başvurduğu, tedavi altına alındığı ve darp raporu aldığı öğrenildi. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Yaşanan bu olay sağlık meslek örgütlerinin bir kez daha tepkisine neden oldu. Hekim Birliği yaptığı açıklamada "Doğubayazıt’ta bir Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan aile hekimimize yönelik gerçekleştirilen sözlü ve fiziki saldırıyı kınıyoruz. Görevini yapan bir hekimin boğazının sıkılması, darp edilmesi ve bir sağlık kurumunun şiddet ortamına dönüştürülmesi kabul edilemez. Bu saldırı aile hekimlerimizin nasıl bir güvensizlik ortamında çalışmak zorunda bırakıldığını bir kez daha göstermiştir. Hekimler tehdit altında çalışamaz. Şiddet, sağlık sisteminin bir parçası haline getirilemez. Bu anlayışa karşı sessiz kalmayacağız. Hekime uzanan her el karşısında duracağız" ifadelerine yer verdi. Birlik ve Dayanışma Sendikası da Sağlık Bakanlığı'na seslenerek şunları kaydetti:

"Defalarca talep etmemize rağmen, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasal düzenlemeler hâlâ hayata geçirilmemiştir. Acilen Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarılmalı, özellikle ASM’lerde etkin güvenlik önlemleri alınmalıdır. Çıkardığınız yönetmeliklerle meslek onurumuzu zedelemeniz yetmiyormuş gibi, gerekli yasaları çıkarmadığınız için sağlıkta şiddetin önüne geçememekteyiz. Yaşanan her olaydan sorumluluk, gerekli yasal düzenlemeleri yapmayanlara aittir."