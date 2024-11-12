Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ağrı'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 12.11.2024 15:37
  • Giriş: 12.11.2024 15:37
  • Güncelleme: 12.11.2024 15:38
Kaynak: AA
Ağrı'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Ağrı'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Maşallah L'nin kullandığı 27 AOE 090 plakalı hafif ticari araç, Ağrı-Hamur kara yolunda seyir halindeyken Yoğunhisar köyü mevkisinde tali yoldan çıkan Aydın N, idaresindeki 34 DD 7377 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile yolcu Handan L, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol