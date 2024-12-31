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Ağrı'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

Ağrı'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 31.12.2024 00:14
  • Giriş: 31.12.2024 00:14
  • Güncelleme: 31.12.2024 00:16
Kaynak: İHA
Ağrı'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
FOTOĞRAF: İHA

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda IŞİD'e üye olma suçlamasıyla aranan 6 şüpheli yakalandı.

Söz konusu kişiler gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ve yasaklı yayına el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

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