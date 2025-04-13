Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

AĞRI (AA) - Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte günlerdir aralıklarla devam eden sağanak ve kar yağışı, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından il özel idaresi ekipleri, ulaşıma kapanan Hayrangöl, Çatalpınar ve Akyumak köy yollarında çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu yollarda ulaşım yeniden sağlandı.

Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğu köyünde ise arazide kar yağışına yakalanan bir çoban, küçükbaş hayvan sürüsüyle zor anlar yaşadı.