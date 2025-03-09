Ağrı'da karla kaplı menderesler görsel şölen sunuyor

AĞRI (AA) - Ağrı'nın yüksek rakımlı köylerinde bulunan menderesler karla ayrı bir güzelliğe büründü.

İl merkezine en uzak köylerden Ağrı ile Kars sınırında bulunan Aşağıkent ile Ortakent köylerinde bulunan mendereslerdeki sular, yöredeki insanların su ihtiyacını karşılıyor.

Yaz aylarında yaylacıların çevresine çadırlarını kurup verimli ovada hayvanlarını otlattığı menderesler, kışın da karla kaplanıyor.

Kıvrımlı akan ve ilkbaharda karların erimesiyle su seviyesi yükselen menderesler, son günlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Menderesler ve çevresindeki karlı dağlar, dronla görüntülendi.