Ağrı'da kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 13 yaşındaki H.D., arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu köy okulunun kazan dairesinde bulundu. Gece boyunca süren aramaların ardından bulunan çocuk, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.
Kaynak: AA
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu.
İlçeye bağlı Şekerbulak köyünde ikamet eden 13 yaşındaki H.D'den dün akşam saatlerine doğru haber alamayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.
Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gece boyunca köy ve çevresinde arama yapan ekipler, sabah saatlerinde çocuğu köy okulunun kazan dairesinde buldu.
H.D, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.