Ağrı'da KYK yurdunda şüpheli gaz sızıntısı: Bir öğrencinin durumu ağır

Ağrı'nın merkezindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı bir kız öğrenci yurdunda, gece saatlerinde ağır bir koku yayılması üzerine panik yaşandı.

MA'da yer alan habere, katlarda hissedilen ve "boğazı yakan" keskin koku sonrası fenalaşan öğrenciler oldu.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yurt binası boşaltılarak öğrenciler bahçeye çıkarıldı.

Gazdan etkilendiği belirtidilen öğrencilerden biri hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

En az 3-4 öğrencinin daha kokudan etkilendiği ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

YÖNTEMİN İHMALİ VE BASKISI

Yurt binası tahliye edilmesine rağmen yurt yönetiminin olaya dair sessizliğini koruması dikkat çekti. Öğrenciler, güvenlik görevlilerinin "Doğalgaz değil, farklı bir kimyasal. İçeride etki edecek bir şey yok, içeri girin" diyerek kendilerini riskli binaya geri göndermeye çalıştığını aktardı.

Hayati tehlikenin devam etmesine rağmen yapılan, "içeri girin" baskısı öğrenciler arasında büyük tepkiye ve korkuya yol açtı.

Öğrencilerin yurt bahçesindeki bekleyişi sürerken, sızıntının kaynağına ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.