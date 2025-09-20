Ağrı'da "lise müdürü, kadın öğretmeni taciz etti" iddiası

Ağrı’da bulunan bir lisede, müdür T.E.’nin bir kadın öğretmeni taciz ettiği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Taylan Gülkanat'ın haberine göre, Naci Gökçe Lisesi taciz skandalıyla gündeme geldi. İddiaya göre lisenin müdürü olan T.E., bir kadın öğretmeni taciz etti.

Öğretmenin meslektaşları duruma tepki gösterdi.

"SORUŞTURMALAR EBS TARAFINDAN KAPATILDI" İDDİASI

Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim-İş Ağrı Şube Başkanı Hüseyin Akboğa geçmişte de taciz nedeniyle açılan birçok soruşturmanın EBS tarafından kapatıldığını öne sürdü.

Okullara atanan "EBS’li idarecilerin skandallarla anıldığını" söyleyen Akboğa, geçen yıl yine Ağrı’da bulunan Patnos Selahattin Eyyubi Fen Lisesi’nde idareci olan Mehmet Akif D.’ye, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle soruşturma açıldığını ifade etti.

"EBS’nin özellikle proje okulları başta olmak üzere bütün görevlendirmelere etki ettiğini" belirten Akboğa, “EBS, göreve yeni atanan öğretmenleri tehdit ederek ve korkutarak üye yapmaktadır. İstifa eden öğretmenlerin işlemlerini aksatarak ve baskı uygulayarak istifa etmelerine engel olmaktadır” dedi.

Akboğa, "oluşturulan kirli ortam sayesinde T.E gibi idarecilerin ortaya çıktığını" ifade etti. T.E’nin Ağrı Önder İmam Hatip Mezunları Derneği yönetiminde de yer aldığı belirtildi.