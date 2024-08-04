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Ağrı'da minibüsün çarptığı 3 kişi yaralandı, 55 koyun öldü

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 55 koyun öldü.

Yurt
  • 04.08.2024 23:55
  • Giriş: 04.08.2024 23:55
  • Güncelleme: 05.08.2024 01:16
Kaynak: AA
Ağrı'da minibüsün çarptığı 3 kişi yaralandı, 55 koyun öldü
FOTOĞRAF: AA

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 55 koyun öldü.

İlçeye bağlı Yeşildurak köyünde Aydın Başboğa'ya ait küçükbaş hayvan sürüsüne, Ağrı-İran kara yolunda plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 3 kişi yaralandı, sürüdeki 55 koyun öldü. Yaralılar Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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