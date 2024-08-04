Ağrı'da minibüsün çarptığı 3 kişi yaralandı, 55 koyun öldü
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 55 koyun öldü.
Kaynak: AA
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 55 koyun öldü.
İlçeye bağlı Yeşildurak köyünde Aydın Başboğa'ya ait küçükbaş hayvan sürüsüne, Ağrı-İran kara yolunda plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 3 kişi yaralandı, sürüdeki 55 koyun öldü. Yaralılar Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.