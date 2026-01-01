Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

AĞRI (AA) - Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.

Oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak, tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.