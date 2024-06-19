Ağrı'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
A.Ö. idaresindeki 36 KE 027 plakalı traktör, Çiftepınar köyü kavşağı mevkisinde tali yoldan ana yola çıkarken Ağrı-Erzurum kara yolunda seyreden M.R.P'nin kullandığı 04 AE 743 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 yolcu, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken çarpışmanın etkisiyle traktörün ikiye ayrıldığı görüldü.
Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.