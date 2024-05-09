Ağrı'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Metin T. idaresindeki 65 ARK 797 plakalı otomobil, ilçe merkezinde Yavuz Selim İlkokulu mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan ve kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kullanılamaz hale gelen aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yolda ulaşım normale döndü.