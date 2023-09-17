Ağrı'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Ağrı'da otomobilin refüje çarpıp devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Menderes A. idaresindeki 04 AP 412 plakalı otomobil, Ağrı-Hamur kara yolu 100. Yıl Mahallesi mevkisinde refüje çarpıp devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Yasin, Gülcan, Makbule ve Songül A. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Makbule A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.