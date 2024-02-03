Ağrı'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücü İ.T. idaresindeki 66 AAZ 332 plakalı kamyonet, Ağrı-Doğubayazıt kara yolunun 2 bin 25 rakımlı İpek Geçidi mevkisinde refüje girdi.

Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan H.B'nin kullandığı 04 AAJ 710 plakalı otomobil de duramayarak kamyonete çarptı.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan M.D. yaralandı.

Bu kazaya yakın bir bölgede M.A. idaresindeki N 929 AK plakalı tır, refüje girerek devrildi. Kazada, tır sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine her iki bölgeye de polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazalar nedeniyle bir süre trafik akışının aksadığı kara yolunda ulaşım, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.