Ağrı'da trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti
Kaynak: AA
Ağrı'da servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada ağır yaralanan lise öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ağrı-Taşlıçay kara yolu Murat köyü yakınlarında meydana gelen kazada ağır yaralanan lise öğrencisi Berfin Yaka (16), tedavi gördüğü Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğum bakım servisinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Yaka'nın cenazesi kentte toprağa verildi.
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