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Ağrı'da traktörle otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 11.08.2023 16:35
  • Giriş: 11.08.2023 16:35
  • Güncelleme: 11.08.2023 16:36
Kaynak: AA
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Ağrı'da traktörle otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

G.Y. idaresindeki 21 ADF 671 plakalı traktör, Ağrı-Tutak kara yolunun Aşağıköşk köyü mevkisinde, M.K'nin kullandığı 04 AAB 753 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki A.K, F.A ile S.S yaralandı.

Yaralılar ambulansla Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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