Ağrı'da traktörle otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı
Ağrı’nın Tutak ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Ağrı’nın Tutak ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
G.Y. idaresindeki 21 ADF 671 plakalı traktör, Ağrı-Tutak kara yolunun Aşağıköşk köyü mevkisinde, M.K'nin kullandığı 04 AAB 753 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki A.K, F.A ile S.S yaralandı.
Yaralılar ambulansla Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı.