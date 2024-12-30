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Ağrı'da uyuşturucuyla yakalanan 4 İran asıllı zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 30.12.2024 12:02
  • Giriş: 30.12.2024 12:02
  • Güncelleme: 30.12.2024 12:02
Kaynak: AA
Ağrı'da uyuşturucuyla yakalanan 4 İran asıllı zanlı tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1 kilo 44 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 3 İran asıllı zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Doğubayazıt ilçesinde 2 farklı olayda İran asıllı 4 şüpheliyi yakaladı.

Ekipler, 2 şüphelinin iç beden muayenelerinde, diğer 2 şüphelinin de ayakkabı tabanında toplam 1 kilo 44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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