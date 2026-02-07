Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

Ağrı'da yolcu otobüsünün araziye devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 07.02.2026 10:52
  • Giriş: 07.02.2026 10:52
  • Güncelleme: 07.02.2026 10:56
Kaynak: AA
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı
Fotoğraf: AA

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yolcu otobüsünün araziye devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Patnos ilçe merkezi Sanayi Kavşağı'nda istinat duvarından araziye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol