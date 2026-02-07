Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsünün araziye devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Ağrı'nın Patnos ilçesinde yolcu otobüsünün araziye devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Patnos ilçe merkezi Sanayi Kavşağı'nda istinat duvarından araziye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.