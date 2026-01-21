Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ağrı'da yolcu otobüsü ile kamyonetlerin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.01.2026 15:03
  • Giriş: 21.01.2026 15:03
  • Güncelleme: 21.01.2026 15:03
Kaynak: AA
Ağrı'da yolcu otobüsü ile kamyonetlerin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ile 3 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ağrı-Van kara yolu Otluca köyü mevkisinde Fikret S. idaresindeki 21 BY 099 plakalı yolcu otobüsü ile 3 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol