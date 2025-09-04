Ağrı Dağı beyaza büründü

Sıcak havanın etkisini kaybettiği Iğdır’da yağmur etkili olurken, Ağrı Dağı’nın zirvesi yeniden beyaza büründü

Aylardır sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan Iğdır’da hava şartları aniden değişti. Sabah saatlerinde ara ara etkili olan güneşli hava ve rüzgar, akşam saatlerine doğru yerini yağşmura serinliğe bıraktı. Türkiye’nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı’nda ise kar yağışı etkili oldu. Iğdır’ın Karagüney köyünde kaydedilen görüntülerde, Ağrı Dağı’nın yaz aylarında eriyen yamaçlarının yeniden beyaz örtüyle kaplandığı görüldü.