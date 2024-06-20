Ağrı Dağı eteklerinde fırtına sonrası toz bulutu oluştu

Ağrı Dağı eteklerinde meydana gelen fırtına sonrası toz bulutu oluştu. Bölge sakinleri, görüş mesafesinin düşmesi ve hava kalitesindeki düşüş nedeniyle zor anlar yaşadı.

Iğdır’da akşama doğru etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ağrı Dağı eteklerinde yer alan merkeze bağlı Erhacı, Suveren ve Karakuyu köyleri, fırtına sonrası oluşan toz bulutu arasında kayboldu.

Görüş mesafesinin ve hava kalitesinin düşmesine neden olan toz bulutu, vatandaşlara zor anlar yaşattı.