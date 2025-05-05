Ağrı Dağı eteklerinde gökkuşağı güzelliği

Iğdır’da günlerdir etkili olan yağmurlu hava, yerini güneşli ve açık bir havaya bıraktı. Yağmur sonrası ortaya çıkan güneş ışınları, Ağrı Dağı eteklerinde gökkuşağı oluşmasına neden oldu.

Ağrı Dağı’nın eteklerinde beliren gökkuşağı, renklerin ahengiyle görsel bir şölen sundu. Doğayla bütünleşen bu manzara, vatandaşların ilgisini çekti. Gökkuşağının Ağrı Dağı’nın heybetli siluetiyle birleşmesi, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Ağrı Dağı’nın etrafında nadiren görülen bu doğa olayı, izleyenlere de görsel bir şölen sundu.